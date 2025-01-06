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Снег с дождем и 15-градусные морозы обещают волгоградцам 7 января

В Волгоградской области ожидается снегопад.

Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 100% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

На Волгоградскую область 7 января обрушится непогода. Синоптики в рождественскую ночь обещают снег и мокрый снег, а днем осадки перемешаются с дождем. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в темное время суток столбики термометров опустятся до −5…-10º, а при прояснениях даже до −10…-15º. Днем потеплеет, но ненамного — всего до −2…+3º.

С утра и до самого вечера в отдельных районах ожидается гололед, который превратит улицы в каток. А на проводах и деревьях будет мокрый снег, создавая угрозу обрывов и перебоев с электричеством. Усугубят погоду порывы юго-западного и южного ветра, которые местами будут достигать 15−20 метров в секунду.