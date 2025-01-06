Снег с дождем и 15-градусные морозы обещают волгоградцам 7 января

На Волгоградскую область 7 января обрушится непогода. Синоптики в рождественскую ночь обещают снег и мокрый снег, а днем осадки перемешаются с дождем. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в темное время суток столбики термометров опустятся до −5…-10º, а при прояснениях даже до −10…-15º. Днем потеплеет, но ненамного — всего до −2…+3º.