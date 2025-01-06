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На Крымском мосту растет очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. На Крымском моста на 12.00 со стороны Керчи на Тамань скопилась небольшая очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом в воскресенье очередь на Крымском мосту в течение дня росла в обе стороны — как на проезд на Крымский полуостров, так и с него в сторону Кубани.

Ожидание в очереди на досмотр транспортных средств, отмечают специалисты, составляло около двух часов.

Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.

На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.

В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.

Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.

Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.