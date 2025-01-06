На Крымском мосту растет очередь

«В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом в воскресенье очередь на Крымском мосту в течение дня росла в обе стороны — как на проезд на Крымский полуостров, так и с него в сторону Кубани.
Ожидание в очереди на досмотр транспортных средств, отмечают специалисты, составляло около двух часов.
Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.