Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одиннадцать воинских мемориалов в Омской области приведут в порядок в 2025-м

Работы по ремонту памятников и благоустройству прилегающих к ним территорий пройдут в нескольких районах области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в год защитника Отечества и к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне отремонтируют 11 памятников и мемориалов, а также благоустроят территорию около них. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Всего запланированы ремонт и замена пяти памятников:

— мемориал воинам-землякам в селе Новый Кошкуль Тюкалинского района;

— памятники участникам Великой Отечественной войны в селе Заря Свободы Марьяновского округа и селе Ашеваны Усть-Ишимского района;

— памятник погибшим односельчанам в селе Белосток Одесского района;

— памятник Воину-освободителю в Татарке Черлакского района.

Благоустройство прилегающей территории в этом году проведут у пяти мемориалов:

— территории мемориалов в селе Сорочино Калачинского района и деревне Копейкино Таврического района;

— территория мемориала Славы погибшим в Паутовке Нижнеомского района;

— территории мемориального комплекса в Крутинке и Сквера Победы в селе Золотая Нива Оконешниковского района.

Кроме того, в Таре появится мемориал защитникам Отечества.

Все работы будут проведены по региональной программе местных инициатив.

Ранее мы сообщали, что в Омской области ввели льготы для участников операции в Курской области.