Одиннадцать воинских мемориалов в Омской области приведут в порядок в 2025-м

В Омской области в год защитника Отечества и к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне отремонтируют 11 памятников и мемориалов, а также благоустроят территорию около них. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Всего запланированы ремонт и замена пяти памятников:
— мемориал воинам-землякам в селе Новый Кошкуль Тюкалинского района;
— памятники участникам Великой Отечественной войны в селе Заря Свободы Марьяновского округа и селе Ашеваны Усть-Ишимского района;
— памятник погибшим односельчанам в селе Белосток Одесского района;
— памятник Воину-освободителю в Татарке Черлакского района.
Благоустройство прилегающей территории в этом году проведут у пяти мемориалов:
— территории мемориалов в селе Сорочино Калачинского района и деревне Копейкино Таврического района;
— территория мемориала Славы погибшим в Паутовке Нижнеомского района;
— территории мемориального комплекса в Крутинке и Сквера Победы в селе Золотая Нива Оконешниковского района.
Кроме того, в Таре появится мемориал защитникам Отечества.
Все работы будут проведены по региональной программе местных инициатив.
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