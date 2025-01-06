МЧС Иркутской области назвало гонки на льду русской рулеткой

Сейчас в разгаре зимний туристический сезон. В Иркутской области местом притяжения путешественников является озеро Байкал. Для гостей организаторы придумывают все новые развлечения. Однако некоторые виды досуга таят в себе риски. Так, МЧС Иркутской области предупреждает, что выезд транспорта на лед водоемов крайне опасен.
— Обеспечить безопасность при передвижении по льду в несанкционированных местах невозможно, это, по сути, русская рулетка. В погоне за впечатлениями и адреналином туристы и отдыхающие забывают о рисках и подвергают опасности свою жизнь, — подчеркнул Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Сейчас по всей территории Приангарья действует запрет выезда автомобилей на лед вне переправ. Поэтому гонки и катание по водоемам Иркутской области одинаково незаконно. Запрещено кататься на квадроциклах, багги-автомобилях в заливах Малого Моря озера Байкал, а также проезд к байкальским мысам на «буханках» невозможен.