Консервацию кирхи Гердауэн планируют начать летом

Ранее АНО «Фестивальная дирекция» сообщала, что деньги, собранные на музыкальных фестивалях «Кантата» в 2021 и 2022 году, будут направлены на восстановление кирхи. Это около 2,1 млн рублей — 500 тысяч рублей в 2021 году и 1,6 млн рублей в 2022 году. В 2023 году сборы составили 2,5 млн рублей. В июне 2024 года стало известно, что собранные деньги от продажи в 2024 году также планируют направить на восстановление кирхи.