В Башкирии за сутки задержали 58 нетрезвых водителей

В Башкирии активно продолжается профилактическая акция «Трезвый водитель», направленная на борьбу с нетрезвыми водителями. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
За последние сутки 58 водителей были пойманы за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных оказался и один автовладелец, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии и теперь ему грозит уголовная ответственность.
Акция «Трезвый водитель» проводится с целью повышения безопасности на дорогах и снижения числа аварий, связанных с пьянством за рулем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.