Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за сутки задержали 58 нетрезвых водителей

В Башкирии задержали 58 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии активно продолжается профилактическая акция «Трезвый водитель», направленная на борьбу с нетрезвыми водителями. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

За последние сутки 58 водителей были пойманы за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных оказался и один автовладелец, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии и теперь ему грозит уголовная ответственность.

Акция «Трезвый водитель» проводится с целью повышения безопасности на дорогах и снижения числа аварий, связанных с пьянством за рулем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.