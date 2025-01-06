Вратарь Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Уже 3 января пятно мазута после крушения кораблей добралось до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Тем временем с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн грунта с мазутом. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.