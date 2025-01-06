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Эксперты ЕАБР сказали, какой курса доллара будет в Беларуси в 2025

Специалисты Евразийского банка развития определили средний годовой курс белорусского рубля к доллару на 2025 год в районе 3,38.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в базовом сценарии основных макроэкономических показателей Беларуси определили курс белорусского рубля к доллару (в среднем за год) в 2025 году на уровне 3,38. В долгосрочной перспективе на 2026 год — 3,57, на 2027 — 3,81. Это расчеты аналитиков ЕАБР.

Эксперты прогнозируют в 2025 году для Беларуси умеренное ослабление белорусского рубля к доллару.

«Поддержку курсу будет оказывать сохранение чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке за счет продажи валюты физическими лицами и нерезидентами», — говорится в экспертных оценках.

Кроме того, специалисты Евразийского банка развития в среднесрочной перспективе говорят о сохранении тенденции снижения стоимости белорусской национальной валюты в связи со сравнительно низкими темпами роста потенциального ВВП и повышенной инфляцией.

Риском для экономики Беларуси эксперты называют значительное замедление роста в России.

Мы писали, что Комитет госконтроля Беларуси назвал четыре подозрительных момента при покупках в интернете: «Чересчур низкая стоимость, нет контактов продавца и истории магазина, отсутствие доставки и самовывоза» (здесь подробнее), а еще важное изменение стоимости услуг сотовой связи вводится в Беларуси (подробности здесь).