Эксперты ЕАБР сказали, какой курса доллара будет в Беларуси в 2025

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в базовом сценарии основных макроэкономических показателей Беларуси определили курс белорусского рубля к доллару (в среднем за год) в 2025 году на уровне 3,38. В долгосрочной перспективе на 2026 год — 3,57, на 2027 — 3,81. Это расчеты аналитиков ЕАБР.
Эксперты прогнозируют в 2025 году для Беларуси умеренное ослабление белорусского рубля к доллару.
«Поддержку курсу будет оказывать сохранение чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке за счет продажи валюты физическими лицами и нерезидентами», — говорится в экспертных оценках.
Кроме того, специалисты Евразийского банка развития в среднесрочной перспективе говорят о сохранении тенденции снижения стоимости белорусской национальной валюты в связи со сравнительно низкими темпами роста потенциального ВВП и повышенной инфляцией.
Риском для экономики Беларуси эксперты называют значительное замедление роста в России.
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