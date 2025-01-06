Эксперты ЕАБР сказали, какой курса доллара будет в Беларуси в 2025

Мы писали, что Комитет госконтроля Беларуси назвал четыре подозрительных момента при покупках в интернете: «Чересчур низкая стоимость, нет контактов продавца и истории магазина, отсутствие доставки и самовывоза» (здесь подробнее), а еще важное изменение стоимости услуг сотовой связи вводится в Беларуси (подробности здесь).