Администрация Ростова не получила план застройки морского порта

О строительстве на месте порта жилого квартала стало известно в июне 2023 года. Техническим заказчиком при разработке и реализации проекта изначально выступало ФАУ «РосКапСтрой». Соглашение о реализации проекта комплексного развития территории было подписано компаниями 30 мая того же года.