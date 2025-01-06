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Администрация Ростова не получила план застройки морского порта

Компания «Регионкапстрой» не представила первый этап мастер-плана и финансовую модель жилой застройки территории Ростовского порта в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию донской столицы.

Согласно первоначальному плану, проектная документация на строительство жилого квартала на месте Ростовского порта (после переноса его мощностей на левый берег Дона) должна была поступить для рассмотрения в департамент архитектуры и градостроительства в сентябре 2024.

О строительстве на месте порта жилого квартала стало известно в июне 2023 года. Техническим заказчиком при разработке и реализации проекта изначально выступало ФАУ «РосКапСтрой». Соглашение о реализации проекта комплексного развития территории было подписано компаниями 30 мая того же года.

Позднее разработка мастер-плана была передана частной компании «Регионкапстрой».

строительство