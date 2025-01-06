В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа

«На данный момент полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей», — сказал на заседании оперативного штаба Розенберг, слова которого публикует пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского.
Глава правительства ПМР также уточнил, что в ограниченных количествах, исключительно для приготовления пищи, газ подается в многоэтажные дома. По его словам, газовыми плитами могут воспользоваться в 118588 квартирах. «Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания», — добавил Розенберг.
Российская компания «Газпром» ранее сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от «Газпрома».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.