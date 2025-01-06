Найден способ усовершенствования ионных двигателей для космических кораблей

По словам исследователей, ионные двигатели применяют для управления ориентацией и положением в космическом пространстве орбитальных спутников. Такой двигатель создает реактивную тягу, позволяющую аппарату подниматься в небо, а ключевую роль в этом процессе играют электроды — тонкие круглые перфорированные пластины. При выводе объекта на околоземную орбиту они могут соударяться из-за вибрации, что ведет к их разрушению и влияет на работу двигателя. «Чем выше удельный импульс двигателя, тем больше полезного груза при том же количестве топлива может вынести объект. Этот показатель наиболее высок у ионного двигателя, который используют для орбитальных спутников в качестве основного движителя для малых космических роботов, кораблей и станций», — добавили в вузе.