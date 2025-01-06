Не Абхазия: Названы главные поставщики мандаринов в Россию

Согласно статистике, на долю Турции приходится 36% импорта или 126 тысяч из 320 тысяч тонн мандаринов, ввезённых в Россию за минувший год. ЮАР закрыла 17% рынка, Египет — на два процента меньше. За КНР осталось 11% импортных фруктов. Абхазия поставила РФ лишь 8% цитрусовых. В десятку крупнейших поставщиков также вошли Марокко, Грузия, Аргентина, Пакистан и Израиль.