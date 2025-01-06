В самарских храмах состоятся Рождественские службы

В Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А) 7 января в 02:00 состоится ночная праздничная трапеза на улице в сопровождении колокольного звона. А 7 января в 11:30 пройдут мастер-класс для детей на колокольне и мастер-классы по приготовлению кормушек.