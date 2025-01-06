Омские троллейбусы и трамваи перевезли 32 млн пассажиров за 2024 год

Омские троллейбусы и трамваи перевели свыше 31,8 миллиона пассажиров в минувшем 2024 году. Итоги работы электротранспорта в областном центре подвел мэр Сергей Шелест.
По словам градоначальника, троллейбусы и трамваи перевезли на 3 миллиона пассажиров больше, чем в 2023 году.
Сергей Шелест также назвал ключевые для электротранспорта события, которые произошли в 2024-м. Среди них — возвращение троллейбусного маршрута № 8 и возобновление движения троллейбусов через отремонтированный Ленинградский мост.
«Специалисты заменили 30 километров контактной сети и 6 стрелочных переводов, капитально отремонтировали более одного километра трамвайного пути, восстановили один трамвайный вагон и один троллейбус», — добавил Шелест.
Ранее мы сообщали, что в центре Омска на два дня изменятся схемы движения транспорта из-за Рождественского полумарафона.