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Омские троллейбусы и трамваи перевезли 32 млн пассажиров за 2024 год

Электротранспорт воспользовались на три миллиона больше пассажиров, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда

Омские троллейбусы и трамваи перевели свыше 31,8 миллиона пассажиров в минувшем 2024 году. Итоги работы электротранспорта в областном центре подвел мэр Сергей Шелест.

По словам градоначальника, троллейбусы и трамваи перевезли на 3 миллиона пассажиров больше, чем в 2023 году.

Сергей Шелест также назвал ключевые для электротранспорта события, которые произошли в 2024-м. Среди них — возвращение троллейбусного маршрута № 8 и возобновление движения троллейбусов через отремонтированный Ленинградский мост.

«Специалисты заменили 30 километров контактной сети и 6 стрелочных переводов, капитально отремонтировали более одного километра трамвайного пути, восстановили один трамвайный вагон и один троллейбус», — добавил Шелест.

Ранее мы сообщали, что в центре Омска на два дня изменятся схемы движения транспорта из-за Рождественского полумарафона.