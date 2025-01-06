Сотрудников ГИБДД в Свердловской области перевели на особый режим работы

Напомним, в Екатеринбурге на Рождество запланированы праздничные литургии во всех храмах города. В ночь с 6 на 7 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.