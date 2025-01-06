Путин посетит рождественское богослужение

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
О подробностях будет сообщено позже, добавил представитель Кремля.
Глава государства регулярно посещает церковные службы в российских регионах в праздник Рождества Христова с 2000 года. В частности, за это время он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области. В 2023 году впервые с 2001 года Путин провел праздник в Москве, в Благовещенском соборе Московского Кремля.
В прошлом году президент встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящемся на территории подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огареве, вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.