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Путин посетит рождественское богослужение

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин традиционно посетит рождественское богослужение в 2025 году, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

О подробностях будет сообщено позже, добавил представитель Кремля.

Глава государства регулярно посещает церковные службы в российских регионах в праздник Рождества Христова с 2000 года. В частности, за это время он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области. В 2023 году впервые с 2001 года Путин провел праздник в Москве, в Благовещенском соборе Московского Кремля.

В прошлом году президент встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящемся на территории подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огареве, вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.

Путин Владимир
Песков Дмитрий