Путин посетит рождественское богослужение

Глава государства регулярно посещает церковные службы в российских регионах в праздник Рождества Христова с 2000 года. В частности, за это время он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области. В 2023 году впервые с 2001 года Путин провел праздник в Москве, в Благовещенском соборе Московского Кремля.