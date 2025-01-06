Патриарх Кирилл объяснил, какие люди смогут войти в Царство Божие

Патриарх отметил, что каждый человек имеет возможность либо принять Бога, либо отвергнуть его, выбирая между светом и тьмой греха. Он также добавил, что зло, совершённое на Земле, может привести к тому, что человек начнет испытывать адские муки уже в этой жизни.