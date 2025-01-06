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Патриарх Кирилл объяснил, какие люди смогут войти в Царство Божие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Рождественском послании заявил, что людям следует отвечать на любовь Господа взаимностью, чтобы иметь возможность войти в Царство Божие. По его словам, зло приведёт к аду на Земле.

Источник: Life.ru

«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на его любовь взаимностью», — сказал священнослужитель.

Патриарх отметил, что каждый человек имеет возможность либо принять Бога, либо отвергнуть его, выбирая между светом и тьмой греха. Он также добавил, что зло, совершённое на Земле, может привести к тому, что человек начнет испытывать адские муки уже в этой жизни.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что счастье приходит благодаря добрым делам. По его мнению, в нынешних условиях, особенно во времена решающих испытаний для России, альтруистическая деятельность становится особенно важной. Он подчеркнул, что добровольцы, которые участвуют в защите Родины, медицинские сёстры, трудящиеся в госпиталях, и простые граждане, предоставляющие гуманитарную помощь, демонстрируют пример мужества и единства.