Открылся прием заявок на второй поток программы «Время героев»

Этой весной участников и ветеранов СВО пригласили пройти обучение для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в государственных компаниях и корпорациях. Программа обучения получила название «Время героев», она нацелена на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей. Идею подал президент РФ, по его словам, эти люди — гордость страны, ее защита и потенциал, они ведут Россию к победе, им и вести е дальше.