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Власти Ростова опровергли вырубку деревьев в парке имени Островского

Дрова в парк Островского в Ростове завезли для отопления теплиц, вырубка не велась.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону не подтвердились сообщения о «вырубке деревьев» на территории парка имени Николая Островского. Ситуацию разъяснили городские власти.

— Завезены дрова, которые будут использоваться в качестве топлива при работе теплиц, функционирующих на его территории. В теплицах выращивают рассаду для цветочного оформления парков, — говорится в телеграм-канале городской администрации.

Все работы по валке и обрезке деревьев на пространствах Дирекции парков находятся под контролем и проводятся в соответствии с полученными разрешениями.