Власти Ростова опровергли вырубку деревьев в парке имени Островского

В Ростове-на-Дону не подтвердились сообщения о «вырубке деревьев» на территории парка имени Николая Островского. Ситуацию разъяснили городские власти.
— Завезены дрова, которые будут использоваться в качестве топлива при работе теплиц, функционирующих на его территории. В теплицах выращивают рассаду для цветочного оформления парков, — говорится в телеграм-канале городской администрации.
Все работы по валке и обрезке деревьев на пространствах Дирекции парков находятся под контролем и проводятся в соответствии с полученными разрешениями.