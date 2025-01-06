В Новосибирске на Рождество ожидается теплая погода без осадков

По данным Гидрометцентра РФ, в рождественскую ночь температура воздуха понизится в среднем до минус 10-ти градусов Цельсия, а днем ожидается потепление до минус 7-ми градусов. При этом снег идти не будет, а сила ветра не превысит 2−3 метров в секунду.