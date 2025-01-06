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В Новосибирске на Рождество ожидается теплая погода без осадков

В рождественскую ночь столбик термометра не опустится ниже минус 10-ти градусов.

Сейчас в Ричмонде: -1° 5 м/с 100% 755 мм рт. ст. +1°

В праздничный день 7 января в Новосибирске и области ожидается теплая и практически безветренная погода. Осадков синоптики также не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра РФ, в рождественскую ночь температура воздуха понизится в среднем до минус 10-ти градусов Цельсия, а днем ожидается потепление до минус 7-ми градусов. При этом снег идти не будет, а сила ветра не превысит 2−3 метров в секунду.

А вот в последний день новогодних каникул 8 января характер погоды изменится. На улице станет еще теплее — в среднем около минус 5-ти градусов, но при этом начнется снегопад. Далее метеорологи прогнозируют осадки вплоть до окончания текущей недели.

Ранее сообщалось, что 11 тысяч спасателей МЧС обеспечат безопасность жителей региона во время Рождества.

Иван ЛУДНОВ.