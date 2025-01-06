Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 января

«По данным Белгидромета 7 января ночью и утром на большей части территории, а днем по северо-восточной половине ожидается гололед, на дорогах — гололедица».
В связи с этим МЧС прогнозирует ряд неблагоприятных последствий, в числе которых повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, сложности в движении транспорта, повышение риска ДТП, а также риск получить травмы для жителей страны.
В ведомстве рекомендовали организациям принять предупредительные меры, чтобы уменьшить возможные последствия воздействия метеорологических явлений, а также проверить наличие и готовность спецтехники и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.
МЧС также призывает водителей по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, а пешеходов — передвигаться осторожно, без спешки, при ходьбе наступать на всю подошву.