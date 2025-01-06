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«Бруталист» стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая драма»

Фильм «Бруталист» под руководством режиссёра Брэйди Корбета завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм — драма». Также награду за лучшую мужскую роль в драме получил Эдриан Броуди, сыгравший главного героя в этой картине. 82-я церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

Источник: Life.ru

В категории «Лучший фильм — драма» были представлены такие картины, как «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Конклав» Эдварда Бергера, «Совершенный незнакомец» Джеймса Мэнголда, «Мальчишки из “Никеля” Рамелла Росса и “5 сентября” Тима Фельбаума. Награду за “Лучшую женскую роль в драме” получила Фернанда Торрес за свою работу в фильме “Я всё ещё здесь”, режиссёром которого является бразилец Вальтер Саллес.

Ранее Life.ru сообщал, что сериал «Сёгун» стал обладателем «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал». Актёры Хироюки Санада и Анна Сава, исполнявшие главные роли, были удостоены наград за «Лучшую мужскую» и «Лучшую женскую роль в драматическом сериале». Кроме того, Дэми Мур получила статуэтку за «лучшую женскую роль в комедии или мюзикле» за фильм «Субстанция».