«Бруталист» стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая драма»

В категории «Лучший фильм — драма» были представлены такие картины, как «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Конклав» Эдварда Бергера, «Совершенный незнакомец» Джеймса Мэнголда, «Мальчишки из “Никеля” Рамелла Росса и “5 сентября” Тима Фельбаума. Награду за “Лучшую женскую роль в драме” получила Фернанда Торрес за свою работу в фильме “Я всё ещё здесь”, режиссёром которого является бразилец Вальтер Саллес.