Определен возраст самой северной находки — поморской лодки на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 6 января. /ТАСС/. Ученые установили возраст поморской лодки, которая была найдена на Оранских островах архипелага Новая Земля, передает корреспондент ТАСС. Старинное судно нашли в 2016 году, в течение нескольких лет лодку пытались вывезти, но удалось только в ходе рейса Арктического плавучего университета в 2022 году.
Находку привезли в Архангельск на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». С тех пор исследователи пытались определить, как давно и где построили эту лодку, на которой поморы ходили на промысел морского зверя на самом севере полярного архипелага. Карбас был не склепан, а сшит вицами. Это очень старая технология строительства морских судов, которая применялась в течение многих столетий.
«Мы знаем точную датировку лодки, это самый конец XVII века, 1691 год. Процент вероятности очень высок, что именно в этом году была срублена эта лодка, — рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка Евгений Ермолов. — Локация, где лодка была построена — это Карельский берег Белого моря».
Именно Ермолов нашел уникальный артефакт в 2016 году. В ходе спецоперации с Оранских островов удалось вывезти около 70 фрагментов старинного судна. Они оказались в песчаной линзе, что способствовало сохранению деревянных деталей.
Удалось выяснить, что лодка была длиной семь метров, шириной около двух метров. В более поздней терминологии такое судно называлось «разъездной карбас». Его использовали, чтобы с большой лодьи (поморское парусное судно) доставлять людей на берег, а также охотиться за белухами, моржами и тюленями.
Исследовать и не разрушить.
Чтобы определить возраст деревянного сооружения, исследователи смотрят на годичные кольца и сравнивают с известными данными. Таких уже довольно много, для каждого региона построены свои шкалы. Чем больше годичных колец в образце, тем лучше. Исследования проводили в Институте географии РАН под руководством заведующего лабораторией дендрохронологии Владимира Мацковского.
«Сначала пользовались щадящей методикой, то есть не распил, а просто зачищали поверхности гладкие, там, где выветрено, затерто, замято. Вычищали поверхности, фотографировали, делали макросъемку, считали кольца. Но этого было мало для точной датировки, — пояснил Ермолов. — И мы решили пожертвовать некоторыми деталями, распилить их. Так мы отобрали пять образцов».
Расчеты заняли около полугода — удалось определить не только год постройки, но и место. Вероятно, экспедицию на север Новой Земли отправил Соловецкий монастырь, на тот момент это был один из крупнейших «хозяйствующих субъектов» северо-запада России.
«Организация экспедиции на самый север Новой Земли — это дело довольно дорогое. Либо это пайщики, состоятельные поморы, делали вскладчину, либо крупные монастыри могли такую экспедицию организовывать. В монастырях есть для этого все: ресурсы, деньги, люди и рынки сбыта, — пояснил историк. — Они туда шли для промысла моржового клыка, это был почти полудрагоценный материал, который дальше можно было прекрасно реализовывать».
Дальнейшие исследования.
По словам Ермолова, датировка находки позволяет показать, что поморы к концу XVII века активно осуществляли промысел в высоких широтах и хорошо знали арктические районы. «На борту этой лодки были аутентичные поморы. Петр I приедет сюда только через два года, — сказал историк. — Это были очень самобытные, самодостаточные, экономически предприимчивые люди сильного характера. И хорошие мореплаватели».
Следующий шаг работы с находкой — это создание реконструкции самой древней поморской лодки.
О нацпарке.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.