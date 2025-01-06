Определен возраст самой северной находки — поморской лодки на Новой Земле

Находку привезли в Архангельск на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». С тех пор исследователи пытались определить, как давно и где построили эту лодку, на которой поморы ходили на промысел морского зверя на самом севере полярного архипелага. Карбас был не склепан, а сшит вицами. Это очень старая технология строительства морских судов, которая применялась в течение многих столетий.