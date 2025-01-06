Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске в Рождественскую ночь продлена работа общественного транспорта

Часть маршрутов в ночь на Рождество в Челябинске будет работать до утра.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на Рождество общественный транспорт в Челябинске будет работать дольше обычного. Автобусы № 8,18,71, троллейбусы № 10,12 и трамваи № 16,20 будут курсировать до часа ночи, а трамвайные маршруты № 3, 5, 7 и 22 продолжат движение до четырех утра. Такое решение принято по поручению губернатора Алексея Текслера.

Интервалы движения составят от 10 до 40 минут в зависимости от маршрута. Администрация города напоминает пассажирам, что продленные рейсы охватывают наиболее востребованные направления, включая центр и отдаленные районы.