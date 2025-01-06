В Челябинске в Рождественскую ночь продлена работа общественного транспорта

В ночь на Рождество общественный транспорт в Челябинске будет работать дольше обычного. Автобусы № 8,18,71, троллейбусы № 10,12 и трамваи № 16,20 будут курсировать до часа ночи, а трамвайные маршруты № 3, 5, 7 и 22 продолжат движение до четырех утра. Такое решение принято по поручению губернатора Алексея Текслера.