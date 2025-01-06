2,9 тыс жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

В первую неделю наступившего года в Иркутской области зарегистрирован спад уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об Этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
— Всего зарегистрировано 2972 случая ОРВИ. Еще восемь случаев заболевания гриппом. С начала эпидемического сезона подтверждено 44 случая гриппа, — рассказывают в ведомстве.
Чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать парочку простых правил. К примеру, стоит регулярно мыть руки. Особенно, если пришли с улицы после посещения общественных мест. Еще не забывайте проводить влажную уборку и проветривать помещения. Гуляйте на свежем воздухе и ведите здоровый образ жизни. А при появлении первых симптомов заболевания оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью.