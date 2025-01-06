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Глава МАРТ сказал о появлении новых российских ретейлеров в Беларуси

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Богданов сказал о появлении в стране российских ретейлеров.

Источник: Комсомольская правда

Глава МАРТ Алексей Богданов сказал о появлении новых российских ретейлеров в Беларуси. Подробности сообщает news.by.

По словам Алексея Богданова, российским ретейлерам интересна Беларусь, поэтому в 2024 году в страну зашли сразу несколько новых из них. Правда, министр не уточнил, какие именно ретейлеры из России появились в Беларуси, однако отметил, что и для белорусских ретейлеров, и для российских действует один закон. А он гласит, что крупные сетевые компании могут занимать не более 20% в региональном розничном товарообороте. И эта планка — из-за политики сбалансированного наличия разных игроков на одном и том же самом рынке — изменяться не будет.

«Это позволяет ограничить аппетиты крупных гипер-, супермаркетов крупных компаний и развиваться именно магазином шаговой доступности. Опять же традиционные рынки сохранить. Многие граждане любят и ходят на эти рынки», — сказал Алексей Богданов.

Ранее мы сообщали, что МАРТ прогнозирует рост онлайн-торговли в Беларуси, которая занимает уже 9% рынка.

А еще Минздрав Беларуси дал пять советов, как восстановиться после новогодних застолий.