Глава МАРТ сказал о появлении новых российских ретейлеров в Беларуси

По словам Алексея Богданова, российским ретейлерам интересна Беларусь, поэтому в 2024 году в страну зашли сразу несколько новых из них. Правда, министр не уточнил, какие именно ретейлеры из России появились в Беларуси, однако отметил, что и для белорусских ретейлеров, и для российских действует один закон. А он гласит, что крупные сетевые компании могут занимать не более 20% в региональном розничном товарообороте. И эта планка — из-за политики сбалансированного наличия разных игроков на одном и том же самом рынке — изменяться не будет.