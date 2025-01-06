В Башкирии ожидается мороз и гололед

Ветер прогнозируется юго-западный и южный со скоростью 3−8 м/с, а в северной части региона порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от −9 до −14°C, а при прояснениях местами опустятся до −19°С. Днем температура воздуха будет варьироваться от −7 до −12°C.