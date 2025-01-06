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В Башкирии ожидается мороз и гололед

Погода в Башкирии на Рождество.

Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 100% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу Башгидромета, 7 января в республике ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а также гололедица на дорогах.

Ветер прогнозируется юго-западный и южный со скоростью 3−8 м/с, а в северной части региона порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью будет колебаться от −9 до −14°C, а при прояснениях местами опустятся до −19°С. Днем температура воздуха будет варьироваться от −7 до −12°C.

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Ночью температура будет мягче — от −9 до −11°C, а на окраинах города возможны заморозки до −14°C. Днем в столице Башкирии температура составит около −8 −10°C.