Сильный снег и морозы до 25 градусов пообещали синоптики в Казахстане

По данным синоптиков, с 7 по 9 января в Казахстане будут происходить резкие изменения в погоде. Ожидается, что с 7 января погоду большей части республики будет формировать циклон с большими запасами влаги. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются метель и временами сильный снег.
Кроме того, на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики ожидаются дождь, снег, а в горных районах Туркестанской области сильные осадки.
"Ночью 8 января ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резкое понизят температуру воздуха: ночью в северной половине республики до −15…-25 мороза, в южной до −5…-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу до −20…-25 мороза.
Однако уже днем 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики до 0…-5 мороза, в южной до 0…+5 тепла", — сказано в сообщении.
По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.