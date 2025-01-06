Сильный снег и морозы до 25 градусов пообещали синоптики в Казахстане

По данным синоптиков, с 7 по 9 января в Казахстане будут происходить резкие изменения в погоде. Ожидается, что с 7 января погоду большей части республики будет формировать циклон с большими запасами влаги. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются метель и временами сильный снег.