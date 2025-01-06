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Сильный снег и морозы до 25 градусов пообещали синоптики в Казахстане

В ближайшие несколько дней в Казахстане ожидаются сильный снег, метели и морозы до 25 градусов, после чего температура снова повысится, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 100% 753 мм рт. ст. +1°
Источник: Getty Images

По данным синоптиков, с 7 по 9 января в Казахстане будут происходить резкие изменения в погоде. Ожидается, что с 7 января погоду большей части республики будет формировать циклон с большими запасами влаги. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются метель и временами сильный снег.

Кроме того, на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики ожидаются дождь, снег, а в горных районах Туркестанской области сильные осадки.

"Ночью 8 января ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резкое понизят температуру воздуха: ночью в северной половине республики до −15…-25 мороза, в южной до −5…-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу до −20…-25 мороза.

Однако уже днем 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики до 0…-5 мороза, в южной до 0…+5 тепла", — сказано в сообщении.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.