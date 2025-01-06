Омичи смогут бесплатно сходить на четыре катка

Во вторник, 7 января, в Омске пройдёт традиционный культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Директор департамента молодёжи Евгений Баньковский напомнил в своём телеграм-канале, что в этот день для жителей и гостей города бесплатно откроются катки на следующих площадках: