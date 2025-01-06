Омичи смогут бесплатно сходить на четыре катка

Во вторник, 7 января, в Омске пройдёт традиционный культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Директор департамента молодёжи Евгений Баньковский напомнил в своём телеграм-канале, что в этот день для жителей и гостей города бесплатно откроются катки на следующих площадках:
- стадион «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 221);
- спортивная школа «Крутая горка» (ул. Полтавцева, 2/1);
- стадион «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1);
- каток у ледовой арены имени Леонида Киселёва (ул. 70 лет Октября, 8, корп. 1).
Центральной площадкой праздника станет стадион «Энергия», где в 17:00 начнётся праздничная церемония открытия с выступлениями артистов и развлекательной программой.
Бесплатно покататься можно будет весь день, однако услуги проката и заточки коньков оплачиваются отдельно. Для удобства участников предусмотрены гардероб, тёплые раздевалки и горячее питание.