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Омичи смогут бесплатно сходить на четыре катка

В городе проведут традиционные «Рождественские катания».

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 7 января, в Омске пройдёт традиционный культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Директор департамента молодёжи Евгений Баньковский напомнил в своём телеграм-канале, что в этот день для жителей и гостей города бесплатно откроются катки на следующих площадках:

  • стадион «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 221);
  • спортивная школа «Крутая горка» (ул. Полтавцева, 2/1);
  • стадион «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1);
  • каток у ледовой арены имени Леонида Киселёва (ул. 70 лет Октября, 8, корп. 1).

Центральной площадкой праздника станет стадион «Энергия», где в 17:00 начнётся праздничная церемония открытия с выступлениями артистов и развлекательной программой.

Бесплатно покататься можно будет весь день, однако услуги проката и заточки коньков оплачиваются отдельно. Для удобства участников предусмотрены гардероб, тёплые раздевалки и горячее питание.

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