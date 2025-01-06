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Администрации Ростова-на-Дону не представили мастер-план застройки порта

Власти Ростова пока не рассматривали мастер-план жилой застройки морского порта.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону пока не получали от исполнителя мастер-план и финансовую модель жилой застройки территории порта. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в городской администрации.

Как выяснили журналисты, необходимую документацию должны были разработать по заказу собственников порта. Представить наработки в департамент архитектуры и градостроительства требовалось до конца сентября 2024 года.

Напомним, о планах по строительству жилого района на месте морского порта донской столицы стало известно в 2023 году. Тогда директор ФАУ «Роскапстрой» Юлия Максимова и гендиректор «Ростовского порта» Виктор Сулин подписали соглашение о сотрудничестве «при реализации комплексного развития территории старого порта».

Предварительно, через некоторое время Минстрой России не согласовал «Роскапстрою» участие в проекте, и разработку мастер-плана передали частной компании — «Росрегионкапстрой».

Добавим, инвестиционный проект по переносу портовой инфраструктуры в промзону «Заречная» утвердили в 2021 году. На левом берегу Дона решили возвести логистические сооружения, причальную стенку, склады, грузовые площадки и ж/д пути. По предварительной оценке, на выполнение задачи нужно будет потратить около 1,2 млрд рублей, но эта сумма еще может быть скорректирована.