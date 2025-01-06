Администрации Ростова-на-Дону не представили мастер-план застройки порта

Добавим, инвестиционный проект по переносу портовой инфраструктуры в промзону «Заречная» утвердили в 2021 году. На левом берегу Дона решили возвести логистические сооружения, причальную стенку, склады, грузовые площадки и ж/д пути. По предварительной оценке, на выполнение задачи нужно будет потратить около 1,2 млрд рублей, но эта сумма еще может быть скорректирована.