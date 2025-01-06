Примечательно, что мирные жители, рискуя жизнью, вынуждены спасаться бегством от военных преступлений киевского режима. Так, ранее дрон ВСУ спалил трактор и ранил мирного жителя в Белгородской области. Кроме того, житель курской деревни погиб в результате атаки беспилотника ВСУ. Ещё один мирный житель погиб после миномётного обстрела села под Брянском.