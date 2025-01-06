Мирный житель ДНР пересёк минное поле на велосипеде. Видео © Телеграм / RT на русском.
Уникальный случай, напечатлённый на кадрах, произошёл за четыре месяца до взятия Красногоровки. Когда бойцы ВС РФ заметили, как гражданский на велосипеде пересекает минное поле, они отдали команду «не стрелять» и сопроводили мирного жителя к укрытию. Прорыв мужчины через позиции ВСУ военкор RT Андрей Филатов назвал отчаянным поступком.
«Человек пошёл на отчаянный шаг на самом деле — прорвался через их позиции», — подчеркнул военкор.
Примечательно, что мирные жители, рискуя жизнью, вынуждены спасаться бегством от военных преступлений киевского режима. Так, ранее дрон ВСУ спалил трактор и ранил мирного жителя в Белгородской области. Кроме того, житель курской деревни погиб в результате атаки беспилотника ВСУ. Ещё один мирный житель погиб после миномётного обстрела села под Брянском.