Дома ждали жена и две дочери: 31-летний боец СВО из Иркутской области погиб в зоне СВО

После завершения срочной службы в армии, он поселился в городе Слюдянка, где создал семью. В 2017 и 2018 годах у него родились двое детей, и он стал заботливым отцом. Работая на Слюдянском Карьере, он проявил себя как квалифицированный электрогазосварщик. Позже, в поисках лучших возможностей, Александр трудился на вахте в Амурской области.