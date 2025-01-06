Дома ждали жена и две дочери: 31-летний боец СВО из Иркутской области погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации скончался 31-летний Александр Жаров из Иркутской области. Боец отправился «За ленточку» добровольцем вслед за своими товарищами осенью 2022 года. Провел на линии соприкосновения сибиряк больше двух лет. Однако заряжающий танковой роты героически погиб 29 декабря 2024 года при выполнении задач в зоне СВО. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Слюдянки.
— Фраза «Буряты не бегут» — это про Александра, который в январе 2023-го был награжден Орденом Мужества за храбрость, а в ноябре 2023-го медалью «За боевые отличия». Также имел удостоверение Ветерана боевых действий, — рассказывают в администрации.
Боец появился на свет в селе Горохово Иркутского района в многодетной семье. У родителей он был младшим ребенком. Вскоре они переехали в село Тунка Бурятии. Там юный Саша получил образование в Тункинском техникуме, где освоил профессии газоэлектросварщика и водителя. Эти навыки стали основой его дальнейшей трудовой деятельности.
После завершения срочной службы в армии, он поселился в городе Слюдянка, где создал семью. В 2017 и 2018 годах у него родились двое детей, и он стал заботливым отцом. Работая на Слюдянском Карьере, он проявил себя как квалифицированный электрогазосварщик. Позже, в поисках лучших возможностей, Александр трудился на вахте в Амурской области.
Сибиряк будет захоронен на Аллее Героев в пади Талая Слюдянки. О дате и месте прощания с Александром будет сообщено дополнительно.