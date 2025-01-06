В Приднестровье полностью отключены от подачи газа 122 населенных пункта

Без голубого топлива более, чем 51,5 тысяча домов в селах и свыше 20 тысяч — в городах, а именно в районах частного сектора и 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей.
В многоэтажках готовить на газовых плитах пока есть возможность у жильцов почти 120 тысяч квартир. Также газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания.
Глава исполнительной власти Приднестровья Александр Розенберг отметил, что специалисты думают над тем, как равномерно распределить оставшийся газ по районам, поскольку ранее было заявлено, что на севере газоснабжение может быть обеспечено до 10 января, а на юге — до 20-го.
Систему веерных отключений электроэнергии, действующую в Приднестровье с третьего января, сделают более адаптивной.
Сейчас отключают по четыре группы из 16 каждые четыре часа, начиная с восьми утра и до полуночи. При таком режиме увеличены скачки напряжения, отметили на заседании Оперштаба. Чтобы смягчить их при возобновлении подачи электроэнергии, предлагается смену групп делать не через четыре, а через два часа, сохраняя при этом четырехчасовой период отсутствия электроэнергии. То есть, количество групп в блоке будет меньше, а смена групп будет происходить каждые два часа.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский проведет восьмого января заседание Совета безопасности. На 10-е число намечено следующее заседание Оперштаба, созданного на период энергокризиса.
На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.