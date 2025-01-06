В Приднестровье полностью отключены от подачи газа 122 населенных пункта

Сейчас отключают по четыре группы из 16 каждые четыре часа, начиная с восьми утра и до полуночи. При таком режиме увеличены скачки напряжения, отметили на заседании Оперштаба. Чтобы смягчить их при возобновлении подачи электроэнергии, предлагается смену групп делать не через четыре, а через два часа, сохраняя при этом четырехчасовой период отсутствия электроэнергии. То есть, количество групп в блоке будет меньше, а смена групп будет происходить каждые два часа.