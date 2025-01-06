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6 января в Таганроге стартует фестиваль «Рождественское чудо»

Победителей детского конкурса рисунков наградят на фестивале в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 января, в городском Доме культуры Таганрога откроют фестиваль «Рождественское чудо». Начало в 17 часов, вход свободный, рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Это событие наполнено теплом, радостью и добром, как и все, что происходит в преддверии Рождества, — написала в Telegram Светлана Камбулова.

Также на открытии фестиваля состоится награждение участников городского конкурса рисунков «Рождественские истории». Свои работы представили больше 200 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Лучшие рисунки можно будет увидеть в Доме культуры с 6 по 11 января.