6 января в Таганроге стартует фестиваль «Рождественское чудо»

Также на открытии фестиваля состоится награждение участников городского конкурса рисунков «Рождественские истории». Свои работы представили больше 200 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Лучшие рисунки можно будет увидеть в Доме культуры с 6 по 11 января.