6 января в Таганроге стартует фестиваль «Рождественское чудо»

Сегодня, 6 января, в городском Доме культуры Таганрога откроют фестиваль «Рождественское чудо». Начало в 17 часов, вход свободный, рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Это событие наполнено теплом, радостью и добром, как и все, что происходит в преддверии Рождества, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
Также на открытии фестиваля состоится награждение участников городского конкурса рисунков «Рождественские истории». Свои работы представили больше 200 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Лучшие рисунки можно будет увидеть в Доме культуры с 6 по 11 января.