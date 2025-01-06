Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов из Перми на 2025 год

Как сообщается на сайте краевого Министерства транспорта, в список вошли 13 межрегиональных субсидируемых авиамаршрутов из Перми. В частности, поддержат полеты в Усинск, Тюмень, Сургут, Самару, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Махачкалу, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград.