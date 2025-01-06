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Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов из Перми на 2025 год

В список вошли 13 авиамаршрутов.

Источник: Комсомольская правда

В федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) утвердили перечень маршрутов для Пермского края, которые получат субсидии в 2025 году.

Как сообщается на сайте краевого Министерства транспорта, в список вошли 13 межрегиональных субсидируемых авиамаршрутов из Перми. В частности, поддержат полеты в Усинск, Тюмень, Сургут, Самару, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Махачкалу, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград.

Некоторые субсидированные рейсы из Перми планируют организовать с января 2025 года, а часть направлений заработают по субсидии с весны.

Напомним, в прошлом году авиаперевозчики летали по 17 субсидируемым маршрутам, в том числе в Барнаул, Владикавказ, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Челябинск и Ярославль.