Метапневмовирусом заболели дети в ЗКО

Санврачи просят население области соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, пишет «Мой город». А также проветривать помещения, ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в садики и школы. При появлении признаков заболевания сразу обращаться за медицинской помощью.