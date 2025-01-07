Коммунальную аварию в воронежском ЖК устранили

Коммунальщики сегодня днем, 6 января, ликвидировали коммунальную аварию в ЖК «Современник». Там без воды со вчерашнего дня оставались жители одного из домов. Напомним, что утечку зафиксировали вечером 5 января, авария случилась на сетях, которые в данный момент не принадлежат «РВК-Воронеж», тем не менее, специалисты водоканала выехали на место. Из-за припаркованных машин устранение аварии затянулось.