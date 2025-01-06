В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами

«За сутки обследовано 384 км береговой линии от городского округа Керчь до населенного пункта Заозерное городского округа Евпатория. Новых фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено», — говорится в сообщении.
В понедельник работы продолжаются в Ленинском районе на территории государственного природного заповедника «Опукский» в селе Яковенково, где ранее было выявлено загрязнение песчаной местности протяженностью 3 км.
В ликвидации ЧС принимают участие добровольцы и сотрудники объединенной дирекции, в том числе из Ялтинского горно-лесного заповедника, а также ГУ МЧС России по Республике Крым и «КРЫМ-СПАС».
За время проведения работ в Крыму обследовано 2753 км береговой линии, нефтепродукты обнаружены в 34 местах, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас работают 73 мониторинговые группы.
Накануне новое мазутное пятно обнаружили в городском округе Судак в районе бухты Капсель. Протяженность загрязнения составила два километра.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.