Приехали в 4 утра и отстояли сутки: ажиотаж на польской границе с Калининградом не утихает

Об этом «Клопс» сообщают очевидцы в понедельник, 6 января.
«Вчера выехала пораньше: в 4 утра. Только сегодня в 4 утра прошла границу. Отстояла ровно сутки», — рассказал очевидец.
По словам ждущих в очереди, если выезжать днём, ждать придётся ещё дольше. Кроме того, на границе появился свой бизнес: место возле шлагбаума продают за 400 евро.
В пробке преимущественно стоят машины с польскими и немецкими номерами.
Парковки в Храброво забиты иностранцами, а калининградцам приходится бороться за место.