Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приехали в 4 утра и отстояли сутки: ажиотаж на польской границе с Калининградом не утихает

Ситуация на русско-польской границе не становится лучше, люди вынуждены сутками ждать своей очереди.

Об этом «Клопс» сообщают очевидцы в понедельник, 6 января.

«Вчера выехала пораньше: в 4 утра. Только сегодня в 4 утра прошла границу. Отстояла ровно сутки», — рассказал очевидец.

По словам ждущих в очереди, если выезжать днём, ждать придётся ещё дольше. Кроме того, на границе появился свой бизнес: место возле шлагбаума продают за 400 евро.

В пробке преимущественно стоят машины с польскими и немецкими номерами.

Парковки в Храброво забиты иностранцами, а калининградцам приходится бороться за место.