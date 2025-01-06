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В Приднестровье продлили школьные каникулы из-за энергокризиса

На фоне энергетического кризиса в Приднестровье продлили каникулы у школьников и студентов колледжей до 20 января.

Как сообщается, после начала веерных отключений света в Приднестровье переход на удалённое обучение стал невозможен.

Ранее стало известно, что в Приднестровье без отопления и горячей воды остаются 1,5 тыс. многоэтажек. Все промпредприятия остановили работу из-за отсутствия энергоресурсов.

Компания «Газпром» с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за долгов и нарушений контракта.

Как заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, Кишинёв необоснованно приписывает его стране долг по газу перед «Газпромом».

энергетика
образование