В Приднестровье продлили школьные каникулы из-за энергокризиса

Как сообщается, после начала веерных отключений света в Приднестровье переход на удалённое обучение стал невозможен.
Ранее стало известно, что в Приднестровье без отопления и горячей воды остаются 1,5 тыс. многоэтажек. Все промпредприятия остановили работу из-за отсутствия энергоресурсов.
Компания «Газпром» с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за долгов и нарушений контракта.
Как заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, Кишинёв необоснованно приписывает его стране долг по газу перед «Газпромом».