Средняя пенсия в Башкирии составила 24 тысячи рублей

Индексация затронула и работающих пенсионеров. Теперь средний размер их пенсии составляет около 20,9 тысячи рублей. Если работающие пенсионеры решат уволиться, они смогут рассчитывать на дополнительное повышение своей пенсии. Она будет пересчитана с учётом всех пропущенных индексаций, что может значительно увеличить их доход.