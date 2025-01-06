Средняя пенсия в Башкирии составила 24 тысячи рублей

По данным Социального фонда Башкирии, средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в январе составит 24 тысячи рублей. Это стало возможным благодаря индексации, которая вступила в силу с 1 января и составила 7,3%.
Индексация затронула и работающих пенсионеров. Теперь средний размер их пенсии составляет около 20,9 тысячи рублей. Если работающие пенсионеры решат уволиться, они смогут рассчитывать на дополнительное повышение своей пенсии. Она будет пересчитана с учётом всех пропущенных индексаций, что может значительно увеличить их доход.
Кроме того, изменения коснулись и индивидуальных пенсионных коэффициентов. С 1 января стоимость одного коэффициента возросла с 133,05 рубля до 142,76 рубля. Также увеличилась фиксированная выплата к страховой пенсии — с 8 134,88 рубля до 8 728,73 рубля.
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