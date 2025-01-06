В Узбекистане могут запретить электронные сигареты: депутаты рассматривают новый законопроект

Хотя в тексте законопроекта не говорится напрямую о наказании для конечных пользователей, остаётся открытым вопрос, как власти будут реагировать на использование уже существующих электронных сигарет. Возникает опасение, что запрет может затронуть не только производителей и продавцов, но и тех, кто пользуется этими устройствами.