В Узбекистане могут запретить электронные сигареты: депутаты рассматривают новый законопроект

Причины запрета
В последние годы наблюдается значительный рост незаконного ввоза и оборота так называемой «современной» и «инновационной» никотиновой продукции, включая электронные сигареты, жидкости для них и нагреваемые табачные изделия. Особенно тревожит факт, что такие устройства становятся всё более популярными среди молодёжи.
По словам разработчиков законопроекта, новые меры направлены на снижение потребления никотина среди населения и защиту здоровья граждан, особенно подростков, которые чаще всего попадают под влияние модных тенденций.
Что предусматривает законопроект?
Запрет производства, изготовления, хранения, транспортировки и сбыта электронных сигарет и аналогичных устройств на территории Узбекистана.
Введение административной и уголовной ответственности за ввоз данной продукции через границу страны.
Будут ли наказывать потребителей?
Хотя в тексте законопроекта не говорится напрямую о наказании для конечных пользователей, остаётся открытым вопрос, как власти будут реагировать на использование уже существующих электронных сигарет. Возникает опасение, что запрет может затронуть не только производителей и продавцов, но и тех, кто пользуется этими устройствами.
Что дальше?
Законопроект находится на стадии первого чтения. Если его примут, Узбекистан станет одной из стран, где оборот электронных сигарет строго регулируется или полностью запрещён. Однако остаётся вопрос: насколько эффективным окажется такой запрет в условиях существующего теневого рынка?
Некоторые эксперты считают, что подобные меры могут создать чёрный рынок, а запрет может быть неэффективным без широкой разъяснительной работы и комплексных мер по борьбе с никотиновой зависимостью. Другие поднимают вопрос о том, насколько справедливо вводить жёсткие ограничения без наличия альтернативных решений для потребителей, например, программ по отказу от никотина.
Если законопроект будет принят, Узбекистан присоединится к ряду стран, которые ограничили или полностью запретили оборот электронных сигарет. Однако остаётся открытым вопрос, как эти меры отразятся на потребителях и приведут ли они к реальному снижению употребления никотиновой продукции, особенно среди молодёжи.
А что думаете вы? Должны ли электронные сигареты быть полностью запрещены, или достаточно ограничений на их продажу? Делитесь своими мыслями в комментариях.