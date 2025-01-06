Магнитная буря накроет Ростовскую область в Рождественскую ночь

Геомагнитные возмущения должны проявиться уже с вечера 6 января. Активность начнет возрастать примерно с 18 часов, и в период с 21 часа до полуночи она достигнет уровня G1 с Кр-индексом 5. Буря сохранится до 3 часов ночи, а потом продолжит постепенное снижение до 6 часов утра 7 января.