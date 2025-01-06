Магнитная буря накроет Ростовскую область в Рождественскую ночь

Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону и область в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Таблицу с прогнозом можно найти на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитные возмущения должны проявиться уже с вечера 6 января. Активность начнет возрастать примерно с 18 часов, и в период с 21 часа до полуночи она достигнет уровня G1 с Кр-индексом 5. Буря сохранится до 3 часов ночи, а потом продолжит постепенное снижение до 6 часов утра 7 января.
Метеозависимым людям, которые страдают от перепадов магнитосферы, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать. Добавим, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.