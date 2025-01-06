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Нижегородцы могут пройти диспансеризацию в новогодние праздники

В выходные есть шанс сделать это без очередей.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы могут пройти диспансеризацию в новогодние праздники. Пока у большинства людей выходные, отделения медицинской профилактики в поликлинике № 30 работают — так что есть шанс получить обследование без очередей, пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

В этом году профилактический медосмотр могут пройти пациенты 2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986 годов рождения и люди старше 40 лет. Чтобы пройти диспансеризацию, не обязательно иметь жалобы на здоровье и симптомы болезней.

Плановая диспансеризация позволяет выявить на ранних стадиях болезни системы кровообращения, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических заболеваний легких.

медицина