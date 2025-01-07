Донской минтранс разработает закон об эвакуаторщиках после скандала с курским волонтером

Напомним, ранее у волонтера из Курска Андрея Лямцева похитили машину. На ней он вез гумпомощь на СВО. Микроавтобус волонтера сломался под Ростовом 2 января, и он вызвал эвакуатор, чтобы доставить авто на СТО. Исполнитель согласился выполнить работу за 23 тыс. руб. Когда машина была погружена, он отвез ее на частную стоянку и потребовал за нее «выкуп» более 80 тыс. руб.