В Госдуме объяснили, почему нельзя вернуть прежний пенсионный возраст

Бессараб пояснила, что переходный период пенсионной реформы, который продлится до 2028 года, ещё не завершён. В его рамках постепенно повышаются пенсионный возраст и требования для выхода на пенсию. Она добавила, что остановка этого процесса, который был тщательно рассчитан в бюджете социального пенсионного фонда и сбалансирован с федеральным бюджетом, сейчас крайне сложна и на данном этапе даже невозможна.
Также депутат пояснила, что повышение пенсионного возраста связано с объективными факторами, такими как увеличение продолжительности жизни, что наблюдается не только в России, но и во всех развитых странах. Для обеспечения устойчивости системы необходимо больше работающих граждан, в то время как рождаемость снижается, а число пожилых людей растёт.
Кроме того, она обратила внимание на тенденцию к роботизации и автоматизации производства, которые могут помочь решить проблему нехватки рабочей силы. Однако она добавила, что говорить об упрощённых условиях выхода на пенсию в будущем пока преждевременно.
Ранее Life.ru сообщал, что для выхода на пенсию в 2025 году необходимо накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от уплаченных взносов, трудового стажа и отсрочки выхода на пенсию. Минимальный трудовой стаж должен составлять 15 лет. В этот стаж включаются не только периоды работы по трудовым договорам, но и служба в армии, декретный отпуск, больничные, уход за инвалидами и время, проведенное на учёте в центре занятости.