В Госдуме объяснили, почему нельзя вернуть прежний пенсионный возраст

Ранее Life.ru сообщал, что для выхода на пенсию в 2025 году необходимо накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от уплаченных взносов, трудового стажа и отсрочки выхода на пенсию. Минимальный трудовой стаж должен составлять 15 лет. В этот стаж включаются не только периоды работы по трудовым договорам, но и служба в армии, декретный отпуск, больничные, уход за инвалидами и время, проведенное на учёте в центре занятости.