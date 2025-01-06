В Ростовской области решили взять под контроль работу эвакуаторщиков

В Ростовской области депутаты донского Заксобрания и представители минтранса региона решили разработать предложения для изменения закона, регулирующего работу эвакуаторщиков.
— Это поможет установить более понятные правила и обеспечить безопасные и качественные услуги по эвакуации автомобилей, — пояснила сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.
Особое внимание на ситуацию обратили после жалоб людей. Чаще всего нарекания поступали в моменты ЧС. Например, такие случаи отмечали во время ремонта трассы М-4 «Дон» и снегопада весной 2024 года.
По словам автовладельцев, иногда «эвакуаторщики заламывают цены и работают не по фиксированной стоимости, а по личному желанию».
Как поясняют в донском минтрансе, сейчас в законодательстве нет норм, регулирующих подобную работу, кроме общих требований возмездного оказания услуг согласно Гражданскому кодексу России. Донские власти считают, что ключевые поправки следует вносить на законодательном уровне.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону за невозвращение машины волонтеру из Курска завели уголовное дело.