Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области решили взять под контроль работу эвакуаторщиков

Контроль за деятельностью эвакуаторщиков намерены усилить в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области депутаты донского Заксобрания и представители минтранса региона решили разработать предложения для изменения закона, регулирующего работу эвакуаторщиков.

— Это поможет установить более понятные правила и обеспечить безопасные и качественные услуги по эвакуации автомобилей, — пояснила сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.

Особое внимание на ситуацию обратили после жалоб людей. Чаще всего нарекания поступали в моменты ЧС. Например, такие случаи отмечали во время ремонта трассы М-4 «Дон» и снегопада весной 2024 года.

По словам автовладельцев, иногда «эвакуаторщики заламывают цены и работают не по фиксированной стоимости, а по личному желанию».

Как поясняют в донском минтрансе, сейчас в законодательстве нет норм, регулирующих подобную работу, кроме общих требований возмездного оказания услуг согласно Гражданскому кодексу России. Донские власти считают, что ключевые поправки следует вносить на законодательном уровне.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону за невозвращение машины волонтеру из Курска завели уголовное дело.