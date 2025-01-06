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В Челябинск доставили частицу Вифлеемских яслей

Об этом сообщают в Челябинской епархии.

Об этом сообщают в Челябинской епархии. Святыню встречают в соборе Рождества Христова Челябинска. Сразу после встречи начнется Всенощное бдение.

Частица яслей Христовых находится в специальном медальоне XIX века. По мнению специалистов Третьяковской галереи, он имеет большую историко-культурную ценность.

Поклониться святыне южноуральцы смогут и после Рождества — частица яслей будет храниться в челябинском храме.

Как мы писали ранее, в ночь на 7 января в мегаполисе продлят работу общественного транспорта. На автобусах и троллейбусах можно будет уехать до часу ночи, а на трамваях — до 4 часов утра. Такое решение принято по распоряжению главы региона Алексея Текслера.

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