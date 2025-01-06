В Челябинск доставили частицу Вифлеемских яслей

Об этом сообщают в Челябинской епархии. Святыню встречают в соборе Рождества Христова Челябинска. Сразу после встречи начнется Всенощное бдение.
Частица яслей Христовых находится в специальном медальоне XIX века. По мнению специалистов Третьяковской галереи, он имеет большую историко-культурную ценность.
Поклониться святыне южноуральцы смогут и после Рождества — частица яслей будет храниться в челябинском храме.
Как мы писали ранее, в ночь на 7 января в мегаполисе продлят работу общественного транспорта. На автобусах и троллейбусах можно будет уехать до часу ночи, а на трамваях — до 4 часов утра. Такое решение принято по распоряжению главы региона Алексея Текслера.