В Воронеж на Рождество привезли частицу Древа Яслей Богомладенца Христа

Воронежцы смогут поклониться святыне с 6 по 8 января в главном храме города (с 7.00 до 21.00), с 9 по 14 января — во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) на духовно-просветительском форуме «Рождественское чудо», а с 15 по 20 января — снова в Благовещенском кафедральном соборе.