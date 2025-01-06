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В Воронеж на Рождество привезли частицу Древа Яслей Богомладенца Христа

Поклониться святыне можно будет до 20 января.

Источник: с сайта Воронежской митрополии

В Воронеж к празднику Рождества Христова прибыла частица Древа Яслей Богомладенца Христа, сообщили в Воронежской митрополии.

Ковчег со святыней привезут в Благовещенский кафедральный собор 6 января в 16.45 — перед всенощным бдением.

Артефакт пробудет в столице Черноземья по 20 января.

Воронежцы смогут поклониться святыне с 6 по 8 января в главном храме города (с 7.00 до 21.00), с 9 по 14 января — во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) на духовно-просветительском форуме «Рождественское чудо», а с 15 по 20 января — снова в Благовещенском кафедральном соборе.

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