В Уфе изменилась стоимость проезда по Восточному выезду

С 6 января этого года изменится стоимость проезда по Восточному выезду Уфы. Администрация города и региональный Минтранс подготовили новую тарифную сетку, которая будет действовать для различных категорий транспортных средств.
Теперь проезд будет разделён на четыре категории, каждая из которых имеет свои тарифы. Для первой категории, куда входят легковые автомобили, плата составит 150 рублей. Однако, если у вас есть транспондер, сумма снизится до 130 рублей.
Вторая категория включает в себя более крупные автомобили, и для них проезд обойдётся в 250 рублей, а с транспондером — в 230 рублей. Для третьей и четвёртой категорий, куда попадают грузовики и автобусы, стоимость составит 300 рублей, а с транспондером — 280 рублей. Отмечается, что новые тарифы будут одинаковыми как в дневное, так и в ночное время.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.