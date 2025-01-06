В Уфе изменилась стоимость проезда по Восточному выезду

Вторая категория включает в себя более крупные автомобили, и для них проезд обойдётся в 250 рублей, а с транспондером — в 230 рублей. Для третьей и четвёртой категорий, куда попадают грузовики и автобусы, стоимость составит 300 рублей, а с транспондером — 280 рублей. Отмечается, что новые тарифы будут одинаковыми как в дневное, так и в ночное время.